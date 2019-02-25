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В Казахстане новый министр образования

Одобрена кандидатура Куляш Шамшидиновой.

Фото : BNews.kz25 февраля 2019, 17:03

Указом Президента РК назначен новый министр образования, передает Zakon.kz.

"Назначить Шамшидинову Куляш Ногатаевну министром образования и науки Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.

Ранее эту должность занимал Ерлан Сагадиев.

Шамшидинова Куляш Ногатаевна родилась в 1958 году.

Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1979) по специальности "Преподаватель химии".

Трудовой стаж начинала с учителя химии средней школы. В разные годы занимала должности заместителя директора Талды-Курганского областного института усовершенствования учителей (1991-1992); директора средней школы № 18 города Талдыкоргана (1992-1996); заместителя акима города Талдыкоргана (1996-2002); вице-министра образования и науки (02.2002-05.2005). Последняя должность - председатель правления акционерного общества "Назарбаев Интеллектуальные школы".


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