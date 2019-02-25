Омаров назначен министром сельского хозяйства Казахстана

Мажилисмены согласовали его кандидатуру.

25 февраля состоялось заседание Комитета Мажилиса по аграрным вопросам, на котором в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" согласована кандидатура Сапархана Омарова для назначения на должность министра сельского хозяйства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Кандидатуру членам Комитета Палаты представил заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Талгат Сарсенбаев, который подчеркнул, что Омаров имеет большой опыт работы в данной сфере и обладает необходимыми компетенциями.

После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Омарова Сапархана Кесикбаевича для назначения на должность министра сельского хозяйства республики Казахстан.

Омаров родился 5 мая 1968 года.

Закончил Российскую экономическую академию им. В. Плеханова (1995), Казахский государственный юридический университет (2001).

Трудовой стаж:

· Специалист, начальник отдела Национальной комиссии РК (1995-1996);

· Начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления АОЗТ «Продовольственная контрактная корпорация» (1996-2001);

· Директор департамента, Управляющий директор АО «Продовольственная контрактная корпорация» (2001-2006);

· Вице-президент АО «Продовольственная контрактная корпорация» (2006-2007);

· Заместитель начальника ХОЗУ Парламента Управления Делами Президента РК (2007-2008);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и территориально-организационой работы Администрации Президента РК (2008-2011);

· Член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2011-2014);

· Вице-министр сельского хозяйства РК (04.2014-03.2016)

· Председатель комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК.

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