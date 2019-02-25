В Казахстане выбирают самую красивую среди замужних дам

Отборочный тур участниц конкурса идет онлайн.

Самая красивая среди казахстанских замужних дам отправится в США на международный финал "MRS. Globe Classique", передает Zakon.kz.

Мы все привыкли, что на конкурсы красоты и таланта отправляют девушек не старше 25 лет. Но в мире существуют такие же конкурсы для тех, кому за 40. Например, "MRS. Globe Classique". Существующий с 1996 года, является престижнейшим конкурсом, праздником красоты, культуры и благотворительности для женщин. Главный критерий для отбора – возраст от 45 до 55 лет.

Дирекция Ежегодного национального фестиваля красоты и таланта "Prince and Princess Kazakhstan" выберет представительницу Казахстана на этот конкурс среди замужних дам в возрасте от 22 до 55 лет. "MRS. Classique Kazakhstan 2019" пройдет с помощью онлайн кастинга.

Победительницы онлайн кастинга, кому от 45 до 55 лет, отправятся на финал международного конкурса "MRS. Classique 2019" в Калифорнию (США), где представит нашу страну на международной арене среди замужних дам всей планеты. Известно, что в этом году на конкурсе также, примут участие самые успешные дамы из стран Центральной Азии.

- Победительница должна обладать приятной внешностью, натуральной красотой и внутренней харизмой, а также приветствуется; творческие способности, талант, эрудиция, дикция и культура речи. Обратимым пунктом также являются: достижения в бизнесе, в спорте, в политике, в культуре и в общественной жизни и в роли матери. Кроме этого, у претенденток не должны быть видимых шрамов и татуировок, а также фото и видео-съемок чрезмерного эротического содержания, - сообщили в дирекции.

Альберт Ахметов

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