Денис Кривошеев: В политике новых лиц не бывает

Президент произвел те изменения, которые были тактически необходимы для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

25 февраля 2019 года произошел ряд назначений и преобразований во многих министерствах Республики Казахстан. Своим мнением о наиболее значимых кадровых перестановках, произошедших в правительстве, с журналистом Zakon.kz поделился экономический обозреватель Денис Кривошеев.

По его мнению, одним из наиболее важных моментов, является появление новых членов правительства, которые ранее не занимали настолько высокие посты.

-В частности, я хотел бы отметить назначение Романа Скляра, который стал министром индустрии и инфраструктурного развития РК. На мой взгляд, это важно еще и потому, что довольно долгое время в кабминете в основном были представители титульной нации. И назначение на столь высокий пост славянина очень правильное решение, которое показывает приверженность главы государства к развитию многонационального Казахстана, – считает Денис Кривошеев.

Также, по мнению спикера, в числе наиболее важных, можно назвать назначение Ерболата Досаева председателем Национального банка РК.

-Отдельно нужно отметить ту важную повестку дня, которую он тут же обозначил после своего назначения. Это то, о чем говорил Президент, и это то о чем говорили многие, я очень много писал – это ответственность Нацбанка за экономический рост. Это первое о чем он сказал. И это сейчас крайне важно. Потому, что мы находимся в очень сложной экономической ситуации и вот такой разворот Нацбанка в сторону правительства, особенно после конфликта между ними – это на самом деле очень важно и правильно. И очень своевременно, я бы сказал, – продолжил эксперт.

Также, по его мнению, многие министры сохранили свои посты вполне обоснованно, потому, что так или иначе соответствуют заданным требованиям. И Министерство энергетики и Министерство культуры в принципе достаточно хорошо работают, а потому не нуждаются в смене руководства.

Еще одно очень важное и давно обсуждаемое изменение, на взгляд спикера, состоит в том, что Министерство общественного развития будет преобразовано в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от упраздненного Министерства информации и коммуникаций, а Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности будет преобразовано в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности. По мнению эксперта, этот вопрос давно назрел, и на фоне современных реалий все это выглядит вполне логично. Кроме того, если у одного министерства забрали половину функций, то его естественно объединят с другим министерством.

-Еще одно очень важное кадровое решение, на мой взгляд, – назначение на должность министра информации и общественного развития Даурена Абаева. Несмотря на его критику с разных сторон, он гораздо более выгодно смотрится в качестве министра объединенного Министерства, нежели Дархан Калетаев. Мне кажется он более сдержанный в этом смысле, более прогнозируемый и более понятный. И эта кандидатура, так сказать, из имеющихся в наборе, одна из лучших. В общем в целом очень важно отметить, что реакция Президента достаточно адекватная. То есть вызов, есть поставленные задачи. Задачи, поставленные главой государства перед правительством и задачи, стоящие перед страной. И Президент очень четко рассчитал это все и произвел те изменения, которые были сейчас тактически необходимы для того, чтобы изменить именно экономическую ситуацию. А впоследствии, как мне кажется будет определенное перераспределение бюджета и увеличение ассигнований на социальные нужды, – говорит Денис Кривошеев.

В общем, на взгляд спикера, Президент очень четко контролирует ситуацию, и изменения по назначению новых лиц произошли достаточно серьезные. Хотя, конечно, лица эти не новые, но в политике в принципе новых лиц не бывает.

-Я думаю, что тут заблуждаться не стоит. Люди из ниоткуда в Министерство прийти не могут. Они всегда как-то связаны с политикой и большими государственными должностями. Нельзя взять "человека с улицы" и назначить его, например, министром финансов. Такого не будет никогда. Все эти люди конечно в системе, но в целом они новые люди на определенных позициях и новых должностях, – резюмировал Денис Кривошеев.

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