Жители поселка близ Алматы живут без школы, асфальта, воды и газа

Местные власти обещали жителям автобус, но сельчане до сих пор ждут.

Жители поселка Жанадаур, что в 20 км от Алматы, несколько лет не могут добиться открытия школы. Ближайшая находится в 3 км. До нее дети вынуждены добираться по темным проулкам ранним утром и возвращаться домой поздним вечером. Учебное заведение переполнено, а школьники учатся в три смены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Для жителей поселка на 4,5 тысячи человек блага цивилизации - пока что мечты. Больше всего людей волнует отсутствие школы. Путь к знаниям с наступлением весны проходит через грязь, лужи и темные улицы. Флюра Нургалиева купила дом три года назад и говорит, что вынуждена здесь выживать.

- Дети утром в 5 часов встают, чтобы просто в 8 часов в школу дойти. Дети по колено в воде, каждый месяц по одной паре обуви уходит. В школу идут мокрые, в школе переобуваются, сумки очень тяжелые, нет даже развозки, напрашиваемся на машины. По улице много очень собак, - рассказывает жительница поселка Жанадаур Флюра Нургалиева.

Местные власти обещали жителям автобус, но сельчане до сих пор ждут.

Школа - это не единственная проблема, уверяют жители. В поселке нет питьевой воды и газа. Кроме того, качество дорог оставляет желать лучшего. Из-за чего даже "скорая" добирается до жителей с трудом.

В местном акимате на претензии жителей ответили так: водопровод, как и газ, проведут в мае, освещение на всех улицах появится до конца года, а школу на 600 мест откроют уже к следующему 1 сентября. Сейчас проект проходит экспертизу.

- У нас в районе действительно существует проблема со школами, потому что у нас в районе 13 трехсменных школ, это за счет увеличения, за счет миграции населения и рождаемости. Мы в этом году проектировали новую школу на 600 мест. Сейчас находится на экспертизе. Выход с экспертизы - 30 марта этого года. После будет рассматриваться вопрос о выделении бюджетных денег на строительство школы, - говорит заместитель акима Илийского района Нурлан Куматаев.

Если газ, свет и вода появятся в поселке Жанадаур уже в этом году, то хорошей дороги жителям придется еще немного подождать. Ее ремонт в поселке запланирован после строительства БАКАД (Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги). А это не раньше 2021 года.

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