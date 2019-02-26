Адмответственность за привлечение учителей к субботникам предлагают ввести в Казахстане

Согласно исследованиям, ежегодно из казахстанских вузов выпускаются более 36 тысяч педагогов. Но даже при таких цифрах каждый год - дефицит специалистов.

В Казахстане предлагают ввести административную ответственность за привлечение учителей к субботникам и общественным работам. Идею в ходе круглого стола в Астане по проекту закона "О статусе педагога" озвучили специалисты отраслевого профсоюза работников образования и науки, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Ранее учителя настаивали на увеличении заработной платы как минимум до трёхсот тысяч тенге. Кроме того, во время отпуска они просили дать им пособия в размере двух должностных окладов. Эти нормы были прописаны в первом проекте закона. Но после согласования с госорганами многие из них отменили. Несмотря на это, требования преподавателей не изменились. Они по-прежнему считают, что только достойная оплата труда позволит поднять уровень образования в стране и привлечёт в эту сферу молодых специалистов.

- Если учителя будут привлекать к несвойственной его работе функциям, то должностное лицо в начале получает предупреждения, затем его могут оштрафовать наложить на него административный штраф в размере 10 МРП это 25250 тенге. Несвойственная работа это субботники, это вот подворный обход, - рассказала зампредседателя отраслевого профсоюза работников образования и науки РК Айгуль Мукашева.

Согласно исследованиям, ежегодно из казахстанских вузов выпускаются более 36 тысяч педагогов. Но даже при таких цифрах каждый год - дефицит специалистов. Одна из причин этого - уход из профессии. Так, свыше 50 процентов выпускников собираются уйти уже на 4-ом курсе, рассказали участники заседания.

- Когда задавали вопрос, хорошо, а почему так? Первое и самое главное это неконкурентная зарплата и высокие нагрузки. 66% процентов учителей считают, что их труд плохо оплачивается, - отметил управляющий директор международного научного комплекса "Астана" Серик Ирсалиев".

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