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Мамин: Правительство должно быть нацелено на конкретные результаты

В результате этих мер можно будет достичь улучшения качества жизни населения - глава Кабмина.

Фото : Казправда26 февраля 2019, 09:22

На заседании правительства новоиспеченные члены Кабмина принесли присягу. Новый премьер-министр РК Аскар Мамин пожелал министрам успехов в работе, передает корреспондент Zakon.kz.

Новые министры образования, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития и сельского хозяйства, впервые вошедшие в состав правительства, в начале заседания принесли присягу госслужащего.

- Наш состав правительства должен стать правительством реальных дел, нацеленным на конкретные результаты. Елбасы поставил перед всеми нами первоочередные задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, дальнейшую диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, - сказал Аскар Мамин.

Он добавил, что в результате такой работы кабмин должен достичь улучшения качества жизни казахстанцев.

- В результате таких конкретных мер мы сможем достичь улучшения качества жизни населения. На предстоящем на этой неделе съезде партии "Нур Отан" будет объявлен ряд новых мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей. На следующем заседании правительства мы рассмотрим данные на съезде новые поручения, - уточнил председатель правительства.

В завершение заседания он поздравил министров и пожелал успехов в работе.

- Поздравляю вас и желаю успехов в работе, - заключал Мамин.

Оксана Скибан, Астана


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