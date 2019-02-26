Установлены минимальные розничные цены на водку и ликероводочные изделия
Цены установлены на весь 2019 год.
Фото : atameken.kz26 февраля 2019, 09:36
Постановлением правительства Казахстана от 21 февраля 2019 года установлены минимальных розничные цены на водку и водку особую, крепкие ликероводочные изделия на 2019 год, передает Zakon.kz.
Так, минимальные розничные цены на эти алкогольные напитки на 2019 год установлены в размере 1 923 тенге за литр.
Постановление вводится в действие c 8 марта 2019 года.
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