Министр нацэкономики пришел на первое заседание с квитанцией за комуслуги

Жалуйтесь, я возьму каждый случай на контроль - Даленов.

Свою квитанцию на оплату коммунальных услуг показал журналистам новый министр национальной экономики Руслан Даленов. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о снижении тарифов на ЖКХ, передает корреспондент Zakon.kz.

- По тарифам, я вчера в почтовом ящике взял квитанцию. Еще не смотрел, просто сообщу. По электричеству тариф был 15,32 тенге, стал 13,89 тенге, снижение на 10%. Это по Астане. У меня везде 10%. Отопление 3097 тенге было, стало 2788 - на 10% снижение. И так далее, - зачитал он.

Фото: Zakon.kz

В случае, если это не так, министр попросил обращаться к нему напрямую, чтобы он мог поставить этот вопрос на контроль. Помимо этого, он сообщил, что министерство планирует вывесить информацию о тарифах по всем городам и областям, "чтобы каждый гражданин мог посмотреть и проверить".

- Тот тариф, который у нас заявлен монополистами, и который указан в квитанции. Жалуйтесь, я возьму каждый случай на контроль, чтобы произошло снижение так, как было обещано и заявлено. Люди должны почувствовать изменения, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!