Не бесите меня: Даленов прокомментировал слова вице-министра

Глава ведомства сообщил, что Жумангарин "лично переживает" и уже принес свои извинения.

Новый министр национальной экономики РК Руслан Даленов прокомментировал недавний инцидент с вице-министром Сериком Жумангариным и отметил, что тот "лично переживает", передает корреспондент Zakon.kz.

- Он принес извинения. Он, конечно, лично переживает, - сказал он.

По его словам, любые "неправильные" ответы из уст госслужащих недопустимы.

- Я считаю, что любые неправильные ответы недопустимы. Это мы должны пресекать. Соответствующую разъяснительную работу в нашем министерстве мы провели. Такая работа необходима всем госорганам, я считаю, - уточнил Даленов.

Министр добавил, что относится с большим уважением к представителям прессы, которые не просто задают вопросы, а спрашивают с учетом интересов населения.

- Мы понимаем, что журналисты, представители СМИ задают не просто вопросы, это вопросы, которые ставит наше население, наш народ. Мы с большим уважением относимся, - заверил он.

Напомним, ранее на одном из мероприятий журналисты поинтересовались у вице-министра национальной экономики Жумангарина по поводу тарифов. В ответ на это от него последовал ответ, что на этом мероприятии обсуждаются другие темы и прозвучала фраза "Жынымды келтірмеңізші (Не бесите меня)".

Оксана Скибан, Астана

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