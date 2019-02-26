Зачем нужны международные водительские права

Чтобы свободно передвигаться за границей на авто, необходимо получить международное водительское удостоверение. Такое решение было принято еще в 2011 году, в рамках поправки к Венской Конвенции "О дорожном движении".

Все больше туристов предпочитают самостоятельно планировать и организовывать свои путешествия, экономя на агентской комиссии. Не редко, в таких случаях у наших граждан возникают сложности при аренде и управлением авто за границей. Дело в том, что далеко не во всех странах признают казахстанское водительское удостоверение (ВУ). А штраф за вождение без соответствующих документов может составить до 500 евро, передает корреспондент Zakon.kz.

Для того, чтобы свободно передвигаться за границей на авто, необходимо получить международное водительское удостоверение (МВУ) ( МВУ – это книжечка, как загран.паспорт, формата А5, переведенная на несколько языков, оформленное в соответствии с международными стандартами) . Такое решение было принято еще в 2011 году, в рамках поправки к Венской Конвенции "О дорожном движении". К слову, МВУ, это приложение к национальному ВУ, так что пользоваться документом можно только вместе. Если вас остановят иностранные полицейские, то помимо международного документа, необходимо предъявить и казахстанские национальные права. (согл. определению Венской Конвенции - Национальное Водительское Удостоверение- это пластиковая карта, размером с визитку, розоватого цвета, выдаваемый гос.органом страны, резидентам которого вы являетесь)

Все вопросы, о МВУ, регламентируются двумя основными документами: Женевской конвенцией "О дорожном движении" от 1949 и Венской конвенцией от 1968 года.

Для поддержки водителей и автопутешественников в оформлении документов, защиты их прав, интересов за границей и так далее, в 1992 году была создана Международная Ассоциация Водителей (International Drivers Association или IDA). В 2012 году представительство этой организации открылось в Казахстане. Ассоциация осуществляет свою деятельность по регионам: Казахстан, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Беларусь и Россия.

Выдавая МВУ Ассоциация регистрирует документ в единой базе данных на австрийском сервере www.ida.or.at (Первая Ассоциация была создана в Вене), так что каждый обладатель международными правами может проверить статус через персональный QR-код или по номеру международных прав.

МВУ нужно в странах, которые ратифицировали Венскую конвенцию и Женевскую Конвенцию "О дорожном движении", для передвижения и аренды авто . Это более 130-ти стран мира. Список стран, условия изготовления, сроки и стоимость МВУ, можно посмотреть на сайте www.i-d-a.kz

Проверить необходимость МВУ, вы можете через официальный сайт AirAstana – раздел "Планирование" – далее "Аренда Авто" - необходимо выбрать город и место аренды , далее выбрать компанию и посмотреть "Условия Аренды". Так же условия аренды можно посмотреть на сайте RentalCars.com.

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