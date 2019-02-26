Куляш Шамшидинова: Будем работать в современном темпе

Пока министру нужно время, чтобы вникнуть во все проблемы.

Фото : zakon.kz

Новый министр образования и науки Куляш Шамшидинова в кулуарах правительства пообщалась со СМИ, передает Zakon.kz. Министр не стала озвучивать какие-либо планы на ближайшее время. - Давайте начнем работать, потом я готова ответить на все ваши вопросы, - сказала она. По словам Шамшидиновой, работать министерство образования будет в современном темпе. 25 февраля указом Президента РК Куляш Шамшидинова была назначена министром образования и науки РК. 26 февраля состоялось первое организационное заседание правительства под председательством Аскара Мамина. Все новости о новом кабмине читайте здесь.

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