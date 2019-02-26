Куляш Шамшидинова: Будем работать в современном темпе
Пока министру нужно время, чтобы вникнуть во все проблемы.
Фото : zakon.kz26 февраля 2019, 10:27
Новый министр образования и науки Куляш Шамшидинова в кулуарах правительства пообщалась со СМИ, передает Zakon.kz.
Министр не стала озвучивать какие-либо планы на ближайшее время.
- Давайте начнем работать, потом я готова ответить на все ваши вопросы, - сказала она.
По словам Шамшидиновой, работать министерство образования будет в современном темпе.
25 февраля указом Президента РК Куляш Шамшидинова была назначена министром образования и науки РК. 26 февраля состоялось первое организационное заседание правительства под председательством Аскара Мамина.
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