Менилбеков назначен послом Казахстана в ОАЭ
Кайрат Лама Шариф освобожден от должности.
Назначен новый посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
- Указом главы государства Менилбеков Мадияр Смадилович назначен чрезвычайным и полномочным послом республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее эту должность занимал Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы.
Указом главы государства Лама Шариф Кайрат Кайырбекулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, - опубликован указ на сайте главы правительства.
Менилбеков Мадияр Смадилович
Родился 8 февраля 1978 года в Меркенском районе Жамбылской области.
В 2002 году окончил университет «Исламский призыв» в г.Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения. В 2004 году окончил магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр филологии.
2002-2005 гг. – старший преподаватель Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак».
2005-2006 гг. – старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК.
С апреля по сентябрь 2006 г. – третий секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
2006-2011 гг. - атташе, третий, второй секретарь Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.
2011-2012 гг. – первый секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК.
2012-2015 гг. – советник Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.
2015-2017 гг. – советник-посланник Посольства РК в Объединенных Арабских Эмиратах.
2017-2019 гг. – Генеральный консул РК в Дубае.
С 26 февраля 2019 года – Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.
Владеет арабским и английским языками.
Женат, трое детей.
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