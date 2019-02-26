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Житель Балхаша замерз насмерть, возвращаясь с работы

Его окоченевшее тело нашли в трех километрах от места работы.

Фото : pxhere.com26 февраля 2019, 11:29

Житель Балхаша заблудился и замерз, передает Zakon.kz.

Информация появилась в instagram.com в паблике patriotkaragandy.

- Житель Балхаша пешком направился домой с работы, которая находится за пределами города, и пропал бесследно. До дома мужчина не дошел. Его окоченевшее тело нашли в трех километрах от места работы. Медики констатировали смерть, - сказано в описании к видео.


Правоохранительные органы зарегистрировали гибель мужчины как несчастный случай.


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