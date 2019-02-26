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Новое правительство Казахстана в лицах

Наш состав правительства должен стать правительством реальных дел, нацеленным на конкретные результаты - Мамин.

Фото : primeminister.kz26 февраля 2019, 12:17

25 февраля в Астане состоялось пленарное заседание мажилиса Парламента РК под председательством Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана внес на рассмотрение кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра. Депутаты поддержали Президента.

Также в сенате и мажилисе были согласовали кандидатуры на должности председателя Национального Банка и глав министерств. В ряде министерств сменились руководители.

Так, министром образования стала Куляш Шамшидинова, министром труда и соцзащиты населения назначили Сапарбаева Бердибека, Роман Скляр стал министром индустрии и инфраструктурного развития.

Министры Мухамедиулы, Атамкулов, Тургумбаев, Биртанов, Бекетаев остались на своих местах.

26 февраля в Астане в Үкімет үйі прошло первое организационное заседание правительства в обновленном составе под председательством нового премьер-министра Аскара Мамина.

Новые министры образования, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития и сельского хозяйства, впервые вошедшие в состав правительства, в начале заседания принесли присягу госслужащего.

- Наш состав правительства должен стать правительством реальных дел, нацеленным на конкретные результаты. Елбасы поставил перед всеми нами первоочередные задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, дальнейшую диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, - сказал Аскар Мамин.

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