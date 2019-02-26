Семь иностранок оказывали интим услуги в бане на ж/д вокзале Жанаозена
Одну из них выдворили из страны с запретом на въезд в течение пяти лет.
Семь проституток задержали в бане на ж/д вокзале Жанаозена, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Манигстауской области.
- Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в одной из бань, расположенной на железнодорожном вокзале Жанаозена, задержали семь девушек легкого поведения, - сообщили в полиции.
Шесть задержанных - гражданки Узбекистана. Их на месяц водворили в приемник-распределитель Жанаозена.
- Еще одна - гражданка Кыргызстана - была выдворена из Казахстана с запретом на въезд сроком на пять лет, - сообщили в ДП.
Также в отношении администратора заведения составлен административный протокол по статье 492 Кодекса об административных правонарушениях РК.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!