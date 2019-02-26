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Семь иностранок оказывали интим услуги в бане на ж/д вокзале Жанаозена

Одну из них выдворили из страны с запретом на въезд в течение пяти лет.

Фото : zakon.kz26 февраля 2019, 13:17

Семь проституток задержали в бане на ж/д вокзале Жанаозена, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Манигстауской области.

- Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в одной из бань, расположенной на железнодорожном вокзале Жанаозена, задержали семь девушек легкого поведения, - сообщили в полиции.

Шесть задержанных - гражданки Узбекистана. Их на месяц водворили в приемник-распределитель Жанаозена.

- Еще одна - гражданка Кыргызстана - была выдворена из Казахстана с запретом на въезд сроком на пять лет, - сообщили в ДП.

Также в отношении администратора заведения составлен административный протокол по статье 492 Кодекса об административных правонарушениях РК.


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