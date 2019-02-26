В Алматы молодой человек пошел в клуб и не вернулся
О пропаже сына написал его отец.
Фото : murat.kundakbaev26 февраля 2019, 14:01
В Алматы ищут молодого парня Каниева Айбека Муратовича, передает Zakon.kz.
О пропаже сына написал его отец.
- Пропал сын КАНИЕВ АЙБЕК МУРАТОВИЧ! 11.08.1997 года рождения. Крайний раз его видели в клубе BHB (г. Алматы, уг. ул. Пушкина-Курмангазы) 24 февраля 2019 г. в 4.00 утра. Телефон с тех пор не отвечает. Был одет в черную спортивную куртку до колен с капюшоном, кроссовки черные (по типу кеды) "Nike", темные джинсы, майка светлая, кофта (как пиджак) светлая. Буду благодарен за любую информацию, - говорится в посте на Facebook.
Всем, кому что-либо известно, просьба обратиться по этому номеру 8 701 736 11 00.
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