Чеботарев: Назначение столь молодого министра Нацэкономики – это серьезный эксперимент

По мнению политолога, лишь время покажет, как новый министр проявит себя на этом посту.

Своим видением того, что измениться со сменой правительства и какие первоочередные задачи будет оно решать, с журналистом Zakon.kz поделился политолог Андрей Чеботарев.

- Я бы, прежде всего, отметил, что с назначением в правительство Гульшары Абдыкаликовой, которая стала заместителем премьер-министра РК и Бердибека Сапарбаева, назначенного министром труда и социальной защиты населения РК, фактически идет усиление социального блока. Потому, что оба они в разное время руководили соответствующим Министерством (Министерством труда и социальной защиты населения РК – прим. ред.), и оба являются опытными управленцами без каких-либо серьезных нареканий. И видимо, именно на них возложена основная задача "вытянуть" те актуальные вопросы социального характера, которые Президент обозначил в своих прошлогодних посланиях, – говорит политолог.

Если же брать экономический блок, то, как отметил спикер, хотя мы видим, что кроме курирующего министра там никто не поменялся, сам факт того, что Президент назначил сравнительно молодого Руслана Даленова министром национальной экономики, может говорить о многом.

- Конечно назначение новым министром нацэкономики человека, скажем так, не из поколения того же Бердибека Сапарбаева, а сравнительно молодого – это серьезный эксперимент, а потому посмотрим, как дальше будет развиваться эта сфера. В целом же мы видим, что основной состав правительства остался прежним. Конечно, по инерции оно будет что-то делать лучше, чем его предшественники.

Владимир Демидов

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