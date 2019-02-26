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ВВП Казахстана вырос на 4,1%

Вост ВВП за 2018 год был обеспечен положительной динамикой во всех секторах экономики - Нацбанк.

Фото : sputniknews.kz26 февраля 2019, 14:16

По предварительным данным КС МНЭ РК, объем произведенного ВВП за 2018 год составил 58,8 трлн тенге, увеличившись в реальном выражении на 4,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент исследований и статистики Нацбанка.

Как отмечается, рост ВВП за 2018 год был обеспечен положительной динамикой во всех секторах экономики. Наибольший вклад в рост экономики пришелся на горнодобывающую промышленность (рост объемов производства на 4,6%), обрабатывающую промышленность (на 4,0%), оптовую и розничную торговлю (на 7,6%), транспорт и складирование (на 4,6%), операции с недвижимым имуществом (на 2,7%).

По итогам 9 месяцев 2018 года ВВП методом конечного использования в реальном выражении вырос на 4,1%. Основной вклад в рост ВВП внесли чистый экспорт и валовое накопление, что обусловлено улучшением ценовой конъюнктуры на мировых рынках сырья и накоплением основного капитала. Рост расходов домашних хозяйств обусловлен увеличением потребительского кредитования и постепенным замедлением годовой инфляции.


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