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Архив: Назарбаев исполнил народную песню

Видео опубликовано в социальной сети.

Фото : Кадр видео26 февраля 2019, 14:24

Нурсултан Назарбаев исполнил народную песню, передает Zakon.kz.

- Нечасто можно увидеть народную песню в Live исполнении Президента. Только для вас отрывок взятый из нашего архива, - отмечено в сообщении Телерадиокомплекса Президента РК.

Народная песня-легенда носит название "Толағай". Речь идет о горе, которая находится в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

- В одном ауле дождя долго не было. Голод, жара. Был там очень сильный мальчик Толағай, пошел он далеко в горы, оторвал от них огромный кусок вместе с облаками и дождем. Возвращаясь домой, упал прямо перед аулом. Гора упала прямо на него. Форма горы похожа на спящего мальчика, гору назвали в честь мальчика Толағай, - легенда о горе.

Большинство комментаторов выразили восхищение исполнением песни главой государства.


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