Шнуров вошел в общественный совет при комитете по культуре

Артист теперь будет посещать госдуму.

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре расширил состав участников - в него вошли лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный, сообщает РИА Новости.

Первый состав общественного совета был учрежден в начале 2019 года. В него вошли спрецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, музыкант Андрей Макаревич и другие.

- К общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров, - говорится в сообщении.

- Рада, что и Сергей (Шнуров) увидел для себя здесь любопытную перспективу. Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее! Нам надо расширяться дальше, - написала на своей странице в Facebook глава комитета.

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