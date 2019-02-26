В Актобе фельдшеры приехали на вызов, а их побили

Потерпевшие написали заявление.

В Актобе мужчина напал на медиков, приехавших оказать помощь его родственнице, передает Zakon.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Ночью актюбинке стало плохо, ее родственник вызвал скорую. Во время оказания экстренной помощи женщине выпивший молодой человек стал агрессивно себя вести и напал на 26-летних медиков.

- Бригада службы 103 прибыла на вызов к женщине с жалобой на загрудинную боль. Один из родственников был “навеселе” и вел себя агрессивно. Несмотря на оказываемую экстренную помощь, успел нанести нашим фельдшерам телесные повреждения средней тяжести височной и затылочной части. Медики пытались успокоить дебошира, но он продолжал хулиганские действия. В итоге они были вынуждены вызвать полицию. После выполнения своего долга фельдшеры были транспортированы в травмпункт БСМП, где сняли побои и написали заявление в полицию, - сообщили в пресс-службе облздрава.

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