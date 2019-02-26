Обязанности туроператоров хотят прописать в правилах предоставления туристских услуг

Документ находится на публичном обсуждении.

Понятия "выездной туризм", "туристский ваучер". "турпутевка" и "турпродукт", а также ответственность туроператоров перед туристами хотят прописать в приказе министра культуры и спорта РК О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 января 2015 года № 80 "Об утверждении правил предоставления туристских услуг", передает Zakon.kz.

Проект нового документа находится на публичном обсуждении до 26 февраля.

В целом, проект документа направлен на усиление защиты туриста на случай непредвиденных обстоятельств. Например, пункт 7 действующего приказа дополнен положением о том, что осуществление туроператорской деятельности допускается при наличии у туроператора в сфере выездного туризма заключенных договоров обязательного страхования туриста в отношении каждого туриста, выезжающего за рубеж.

–Туроператор в сфере выездного туризма обязан застраховать туриста, выезжающего за рубеж, от рисков, предусмотренных Законом Республики Казахстан "Об обязательном страховании туриста", - гласит проект документа.

К слову, при получении той же Шенгенской визы казахстанцы в любом случае оформляют страховку по требованиям принимающей страны.

В случае принятия документа, турагент при реализации туристского продукта будет обязан запросить наименование страховой организации, с которой турист, выезжающий за рубеж, изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста; выдать туристу, выезжающему за рубеж, туристскую путевку, туристский ваучер, страховой сертификат и при необходимости страховой полис.

Новинка, предлагаемая документом– обязанность для турфирм рассказать туристу обо всех особенностях той страны, куда он собирается.

–Лица, осуществляющие туристскую деятельность, обязаны за три дня до начала путешествия в письменной форме предоставить туристам сведения об особенностях путешествий, включающие в себя необходимую и достоверную информацию о правилах въезда, выезда и пребывания в стране (месте) временного пребывания, о законодательстве, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, - гласит документ.

Возмещение убытков и морального вреда туристам производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Лицо, осуществляющее туристскую деятельность, не будет нести ответственности за ущерб, понесенный туристом во время совершения путешествия вследствие действия непреодолимой силы. Этой нормы раньше также не было.

Но также вводится пункт об ответственности турфирмы перед туристом по всем законам Казахстана.

– Туроператор несет предусмотренную законами Республики Казахстан ответственность перед туристом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на туристское обслуживание (в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги), - отмечается в проекте документа.

Альберт Ахметов

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