Проблемы трудоустройства обсудил аким Мангистауской области в Жанаозене

Основная цель визита главы региона – встреча с членами общественного комитета по трудоустройству населения.

Глава региона подчеркнул важность занятости жителей области и рассказал о комплексных мерах, принимаемых с начала февраля и о достигнутых результатах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской обалсти.

В Жанаозене прошел "День открытых дверей". На мероприятие пришли более 2000 человек. Проведена разъяснительно-консультационная работа для 1137 человек, по обращениям 630 человек начались работы. Кроме того, аким Ералы Тугжанов провел встречу с 480 жителями, где были заслушаны обращения 18 человек. На индивидуальном приеме у главы области побывали еще 10 человек.

Во-вторых, в рамках Дня открытых дверей была создана общественная комиссия по вопросам занятости населения. В нее вошли 16 человек из числа жителей горда Жанаозен.

21 февраля члены комиссии были приглашены на встречу в акимат Мангистауской области. В этом собрании приняли участие: аким области Ералы Тугжанов, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев и руководители государственных органов. Члены общетвенной комиссии подняли ряд вопросов, основывась на которых началась дальнейшая работа. В настоящее время прокуратура проверяет законность приема на работу людей в компанию "Озенмунайг". О результатах проверки будет известно в течение месяца. Кроме того, были закрыты букмекерские центры по всему городу.

В-третьих, 23 февраля в Жанаозене прошла "Ярмарка вакансий". В ней приняло участие более 1000 человек. 101 предприятие представило жителямгорода 1061 вакансию, из которых 546 - в Жанаозене. Средняя зарплата по предложенным вакансиям составляла около 110 тысяч тенге. Были вакансии с заработными платами в 180-200 тысяч тенге, 250 тысяч тенге. Кроме того, 105 человек были зачислены на бесплатные краткосрочные курсы. 38 человек получили направления для трудоустройства в сфере образования. Следует отметить, что в Ярмарке приняли участие все промышленные предприятия и компании, индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства области.

В-четвертых, в Жанаозене с 25 февраля открыто четыре пункта для трудоустройства населения.

- В здании "Дома ветеранов" выделено помещение для членов общественной комиссии, состоящей из местных жителей, которая занимается регистрацией людей и составлением списков.

- На предприятии "Озенинвест" создано 350 новых рабочих мест. В настоящее время на работу приняты 45 человек.

- Третий пункт находится в здании городского управления образования. Здесь ведут прием граждан представители 23 предприятий области. Они предложили 324 рабочих мест. За 1 день работы пункта свои документы подали 465 граждан. 84 из них получили направления на работу. 11 из них отправились на работу в Актау ("КазАзот" 5 человек, "Машиностроительный завод" 1 человек, "Ондасын строй" 1 человек, "Акжол курылыс" 2 человека, "К7 групп" 1 человек, ТОО "СМК-4" 1 человек). Заявления еще 79 человек сейчас рассматриваются. Также сейчас решается вопрос обеспечения общежитиями жителей Жанаозена, которые получили направления на работу на предприятиях города Актау. Они будут размещены в общежитиях этих предприятий.

- По вопросам открытия и развития собственного бизнеса, в отделе предпринимательства и сельского хозяйства города Жанаозена проводятся разъяснительно-консультационные работы. Все желающие получили информацию по государственной программе "Дорожная карта бизнеса-2020" и региональному проекту "Нур Капитал" (1% годовых). Кроме того, индивидуальные предприниматели Жанаозена предоставили более 100 вакансий, было трудоустроено 50 человек.

- В целом, сегодня было трудоустроено 183 человека, - сообщили в акимате.

Кроме того, члены общественной комиссии продолжают подворовой обход населения. Идет активная работа по поддержке социально незащищенных слоев населения: малообеспеченных, инвалидов, многодетных семей. В преддверии Дня Благодарности 300 человек из малообеспеченных, многодетных семей, а также люди с ограниченными возможностями получили помощь в виде продуктов питания на общую сумму 9 миллионов тенге (30 тысяч тенге на семью). Сейчас решается вопрос выделения 80 квартир для обеспечения жильем нуждающиеся семьи.

С целью обеспечения населения качественным медицинским обслуживанием, аким Ералы Тугжанов поручил завершить строительство медицинского центра на 50 мест до конца этого года.

Кроме того, начато строительство дренажной системы и ливневой канализации в микрорайоне Бостандык, а также в селах Рахат, Аксу, Мерей и Жулдыз. Это проблема, которая не решалась много лет. В этом году выделено 100 миллионов тенге. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о выделении еще 427 миллионов тенге. Таким образом, проблема будет полностью решена.

В этом году был выделен первый транш на асфальтирование дорог на некоторых улицах села Рахат. Сейчас рассматривается вопрос о выделении оставшихся средств.

В рамках комплексного плана развития города Жанаозен в течение двух лет планируется выделить значительные средства на развитие города. В конце встречи члены общественной комиссии доложили о проделанной работе за последние несколько дней. Они посетили дома всех людей, оставивших заявления на получение работы, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией.

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