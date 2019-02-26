Пропавшего в Алматы молодого человека нашли

Айбек Каниев жив и здоров.

Ушедший в ночной клуб и пропавший после этого молодой человек найден, об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Как отметили в ведомстве, Айбек Каниев жив и здоров. Сотрудники полиции Наурызбайского района передали парня родителям.

Ранее в Facebook отец молодого человека разместил информацию о пропаже сына, которого в последний раз видели 24 февраля около ночного клуба.

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