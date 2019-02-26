На трассе в Атырауской области автобус врезался в грузовик

Погибли три человека.

В Атырауской области 26 февраля около 16:30 на 120 км автодороги "Атырау - Уральск" около села Коктогай произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

По предварительным данным, водитель автобуса Daewoo не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения, допустив встречное столкновение с грузовой автомашиной Scania. В результате ДТП погибли три человека из автобуса. Данные по ДТП выясняются.

На участке установлены дорожные знаки согласно дислокации.

Автобус выполнял регулярный рейс по маршруту Уральск – Атырау.

Технический осмотр транспортного средства, который принадлежит ТОО "Западно-Казахстанский Автобусный парк" пройден 20 сентября 2018 года.

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