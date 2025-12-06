#Казахстан в сравнении
Мир

Трагедия в Турции: пассажирский автобус врезался в грузовик

в Турции пассажирский автобус врезался в грузовик, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 19:05 Фото: Акорда
В провинции Османия на юге Турции автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли шесть пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Sabah, пассажирский автобус, водитель которого пока не установлен, въехал в грузовик, двигавшийся в том же направлении. От удара транспортное средство получило значительные повреждения, а часть пассажиров оказалась заблокирована внутри салона.

Уточняется, что на место ДТП прибыли спасатели, медики, пожарные и полиция.

Согласно данным издания, 11 человек госпитализировали с различными травмами. Движение на участке шоссе пришлось перекрыть.

Ранее сообщалось, что к пяти годам приговорили виновника смертельного ДТП в области Жетысу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Помогли избежать беды: водитель поблагодарил полицейских ВКО
19:33, Сегодня
Помогли избежать беды: водитель поблагодарил полицейских ВКО
В Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус
19:11, 18 ноября 2024
В Алматы грузовик врезался в пассажирский автобус
На юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся
22:19, 09 сентября 2023
На юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся
