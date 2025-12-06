Трагедия в Турции: пассажирский автобус врезался в грузовик

В провинции Османия на юге Турции автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли шесть пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Sabah, пассажирский автобус, водитель которого пока не установлен, въехал в грузовик, двигавшийся в том же направлении. От удара транспортное средство получило значительные повреждения, а часть пассажиров оказалась заблокирована внутри салона.

Уточняется, что на место ДТП прибыли спасатели, медики, пожарные и полиция.

Согласно данным издания, 11 человек госпитализировали с различными травмами. Движение на участке шоссе пришлось перекрыть.

