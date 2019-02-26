Пенсионерку жестоко избил грабитель ради 2 тысяч тенге

У пострадавшей на адвокатов денег нет.

Жительница Актобе 72-летняя Зулиха Коспаева до сих пор не поймет, как они с сестрой остались живы. Здоровенный мужик бил их кулаком по лицу, в живот и пинал. 65-летней сестре бабушки нападавший исколол лицо и глаза ножом. Мужчина требовал отдать миллион, грозил взорвать в доме газ, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Диапазон".

- Мы с сестрой 40 лет проработали в областном перинатальном центре, - рассказывает Зулиха апай. -Я медсестрой в детском отделении, сестра Айман Сагындыкова - акушеркой.Мы дети участника войны, дом нам достался от родителей, мы здесь жили всю жизнь.То, что с нами произошло, страшно вспоминать.

- 22 февраля в 8 вечера на нас напали. Я мыла посуду, сестра вышла посмотреть, закрыта ли в доме дверь. Вдруг заходит здоровый мужик, бьет меня ногой в лицо. Я упала, он продолжал меня избивать. Сестра лежала в коридоре вся в крови, мужик этот ножом исколол ей лицо и глаза. Врачам пришлось зашивать ей лицо. Вот ее сломанные очки, на них до сих пор кровь, - показывает бабушка. - Сестра буквально заползла в дом, когда меня избивали. Вот тряпки, которыми она вытиралась. Мужик кричал: "Соседи сказали, у вас есть миллион, отдавайте!".. Но у нас нет таких денег, пенсия маленькая. Сестра нашла кошелек, отдала тысячу тенге. Мужчина сказал: "Давайте еще!". Айман отдала последние 500 и 500 тенге. Я сделала вид, что что-то ищу в тумбочке. Он подошел и стал все оттуда выкидывать. Не найдя ничего, он стал избивать нас дальше. Это продолжалось 2 часа! Он бил по животу, ниже живота, кулаком в лицо.

Провод от телефона он обрезал сразу. Ему несколько раз звонили на сотовый, потом он позвонил сам, вызывал машину, и потребовал сказать адрес.

Мужчина, как рассказывает пострадавшая, связал им руки, отодвинул газплиту, открыл конфорки, и взял в руки спички.

- Он сказал мне: "Молись, но это тебе не поможет", стал смеяться. Тут не знаю, откуда у меня взялись силы, я выбежала на улицу, стала звать соседей. Я стояла вся в крови, но никто даже скорую не вызвал.Я тогда побежала к другим соседям – рядом живет прокурор, его сноха вызвала скорую и полицию. Тут же приехали медики и оперативники. Они нас опросили, сняли отпечатки пальцев, но нападавший старался держать все тряпкой. В доме и на улице до сих пор все в крови. Сестра боялась меня оставлять, не хотела ехать в больницу, но врачи настояли. Ей зашили лицо, но она не видит. Нож нападавшего полицейские нашли во дворе. Нас спасло то, что он не успел включить газ, я выбежала раньше. Мужчина убежал. Полицейские показали его фото, я его опознала. Это сосед с нашей улицы.

У Зулихи Коспаевой до сих пор лицо отекшее, в синяках.

- Боюсь, преступник останется безнаказанным. Кому нужны две беззащитные пожилые женщины? У нас нет денег на адвокатов

Как сообщил источник в Саздинском отделе полиции, по факту нападения на пенсионерок возбудили дело, идет следствие. От госпитализации Зулиха Коспаева отказалась. Ей хотели предоставить машину для прохождения судмедэкспертизы, но бабушка тоже отказалась. Она боится оставить дом. Соседей проверили, у всех есть алиби. Нападавшего пока не нашли. Дело возбуждено по статье "Грабеж".

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