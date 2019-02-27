Мама двойняшек родила тройню в Астане

Малыши чувствуют себя хорошо.

Первые в этом году тройняшки появились на свет в Астане. Ранее в семье уже родились двойняшки, по словам врачей - это феномен, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Подарившая жизнь тройняшкам Светлана до сих пор не может поверить своему большому счастью. В один миг женщина стала многодетной мамой. Пять лет назад она родила двойняшек в этом же роддоме. Мальчика и девочку. Теперь, говорит, Бог дал ещё и троицу. Здоровье малышей - полностью заслуга врачей – сказала счастливая мама.

"На первом УЗИ мне ещё говорили, что у меня трое, это было где-то в три недели. Первое УЗИ я делала в этом центре. Большой поклон перинатальному центру, как у нас говорят, низкий поклон до земли. За то, что они так относятся ко всем людям с уважением и таким чутким вниманием. И хотела сказать спасибо за подарок, который они нам подарили - моим лялькам коляску", - поделилась Светлана.

В приёмный покой перинатального центра Светлана поступила ещё в середине месяца. Малыши родились 19 февраля, каждый весом два килограмма. Всё это время малюток наблюдали врачи. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Вместе с мамой готовятся к выписке. По словам медиков, двойняшки и тройняшки, к счастью, стали рождаться чаще.

"Конечно, они раньше были у нас, но вот именно в 2018 году не было тройни, а вот в этом году у нас первая тройня. Но, мы думаем, не последняя. в прошлом году у нас 8234 ребёнка родились, в 2017 году у нас родились 8 тысяч. В общем, у нас еженедельно рождаются 150 детей, ежемесячно около 500 новорождённых", - отметила главврач перинатального центра № 3 г. Астаны Зайтуна Хамидуллина.

В третьем столичном перинатальном центре нередко происходят радостные события. Два года назад в учреждении тоже рождалась тройня. Помнят медики и семикилограммового новорождённого, и 54 летнюю роженицу, которая впервые стала матерью, произведя на свет здорового малыша.

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