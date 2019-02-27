Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Таразе

Взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже здания.

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На месте ЧП работают пожарные, спасатели и медики. На данный момент известно, что взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже здания.

Остальные подробности происшествия появятся позже.

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