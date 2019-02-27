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Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Таразе

Причины и подробности происшествия выясняются.

Фото : pixabay27 февраля 2019, 08:44

Два человека погибли при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Таразе. Об этом Zakon.kz сообщили в ДЧС области.

Инцидент произошел ранним утром в 9 мкр. города. По предварительной информации взрыв произошел в квартире на втором этаже.

Причины и подробности происшествия выясняются. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Открыта горячая линия: 8 (7262) 51-35-75.


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