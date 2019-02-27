Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Таразе
Причины и подробности происшествия выясняются.
Фото : pixabay27 февраля 2019, 08:44
Два человека погибли при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Таразе. Об этом Zakon.kz сообщили в ДЧС области.
Инцидент произошел ранним утром в 9 мкр. города. По предварительной информации взрыв произошел в квартире на втором этаже.
Причины и подробности происшествия выясняются. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Открыта горячая линия: 8 (7262) 51-35-75.
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В 9мкр напротив брак и семья, около 6ти часов утра, был взрыв газа. Подробностей пока нет. ➖ ????: От подписчика ➖ #тараз #taraz #втаразе #zellotaraz
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