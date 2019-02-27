Курс доллара составил 377,90 тенге на торгах
Объем торгов – 44,65 млн долларов.
Фото : Zakon.kz27 февраля 2019, 11:34
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 377,90 тенге за доллар (-0,14 тенге), объем торгов – 44,65 млн долларов (+25 200 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,4965 тенге за юань (-0,0295 тенге), объем торгов – 1 900 тыс. юаней (+1 350 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 377,1-378,7 тенге, евро - 429,7-432,1 тенге, рос.рубля - 5,75-5,8 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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