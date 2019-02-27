Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курс доллара составил 377,90 тенге на торгах

Объем торгов – 44,65 млн долларов.

Фото : Zakon.kz27 февраля 2019, 11:34

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 377,90 тенге за доллар (-0,14 тенге), объем торгов – 44,65 млн долларов (+25 200 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,4965 тенге за юань (-0,0295 тенге), объем торгов – 1 900 тыс. юаней (+1 350 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,1-378,7 тенге, евро - 429,7-432,1 тенге, рос.рубля - 5,75-5,8 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты