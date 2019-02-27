Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Таразе

Президент дал поручение акимам.

Президент Казахстана выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Таразе в ходе XVIII Съезда Партии "Нур Отан", передает Zakon.kz.

- Необходимо начать реализацию региональной политики направленную на улучшение качества жизни по всей стране.

Сегодня мне дали информацию, что в Таразе из-за неосторожного обращения с газом произошел взрыв, я выражаю соболезнования семьям и близким. На место взрыва выехала правительственная комиссия, разберется и окажет помощь.

Большая страна, то там и здесь случается. Кто должен заниматься этим? Премьер министр что ли? Нужна ответственность региональных властей, самих людей. Очень внимательно надо смотреть. У нас еще заметны разрывы в региональном развитии. Почему в одних областях дороги хорошие, а в других нет? Почему в одних ЖКХ работают, а в других нет. Где-то акимы хорошие, а есть и такие, которые избегают связи с населением. Акимам нужно быть ближе к народу, - заявил Назарбаев.

Акимы должны больше делать для народа, быть ближе к нему, потребовал президент.

- Аким делает отчет раз в год, это стало формальностью, он должен в течении года встречаться с разными людьми, а не ждать чтобы раз в год отчитаться. Давайте посмотрим, как лучше то сделать. У нас есть программы, ресурсы, но люди не видят результатов, им надо разъяснять, правительство и акимы должны реально решать проблемы без популизма. Каждый регион стратегически важен для нас. Мы составляем новую карту Казахстана. Была проведена большая работа по строительству автотранспортной сети, аэропорты, порты, вокзалы. Этим будут пользоваться еще наши дети.

Для решения проблем окраин крупных городов… вот окраина Мехико больше чем сам город, там как в Дели, люди живут в коробках, но они тянуться в город, а государство не может помочь. Так вот для крупных городов будет 90 млрд тенге, - пояснил Назарбаев.

Татьяна Ковалева, Астана

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