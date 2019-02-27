В Астане в бутилированной воде нашли следы паразитов

Купив воду на рынке, в киоске или супермаркете, можно отведать небезопасный для здоровья продукт.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов рассказал о ситуации с качеством реализуемой бутилированной воды в столице, передает Zakon.kz.

Так, с начала 2019 года были выявлены нарушения на отдельных объектах по производству бутилированной воды. Так, субъекты идут на уловки, вводя в заблуждение, на этикетке указывают одного поставщика, а по документам другой производитель воды.

К примеру, реализовалась бутилированная вода "AQUA TERRA" и "ATRIUM", на этикетке которых указан производитель "Дамди шай", а предоставляет документы о соответствия на бутилированную воду "Дәмді су", на производство которой отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение. В бутилированной воде "Халал су" окисляемость составляет 6,08 мг/дм3 при норме 3,0 мг/дм3, что свидетельствует об органическом загрязнении, а также обнаружены цисты лямблия.

На объекте по выпуску бутилированной воды "Алмазная" (ТОО "Сансититехсервис") выявлены нарушения: отсутствует дезинфицирующие средства, 6 работников цеха работали без медицинского осмотра, не указана информация о дате выработки, не проводится производственный лабораторный контроль. Вода не соответствовала по содержанию сухого остатка, что говорит о низком содержании минеральных элементов (концентрация сухого остатка 39,46 мг/дм3, при нормативном показателе 50-1000 мг/дм3).

За выявленные нарушения наложены штрафы по 20 МРП и даны предписания об устранений нарушений.

"Рекомендуем населению покупать бутилированную воду у производителей, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, тем самым Вы будете уверенным что она как то контролируются, хотя не на постоянной основе", - сказал Байгабулов.

По его словам, в столице насчитываются свыше 30 объявлений и сайтов по доставке бутилированной воды, при этом департамент не распологает информацией о наличии разрешительных документов, к примеру: "Асыл Су", "Bioenergy", "ЭкоLife", "Damdi su", "Sary", "Aguamarin", "Aura su", "Аqua way", "МалХи", "SOUL", "Waterpak Astana", ТОО "Бакыт", ТОО "Астана Су", "Алмазная", "Айтим Астана", "Bulak Bottlers", "AKWAZ", "Аквадея", "Balsu", "Ак булак легенда", "Аква Дея", "AQUA TERRA", "ATRIUM", "Янтарная Life", "Динар су", "ГидроLife" и др.

"Следует отметить, даже у субъектов, имеющих заключения выявляются нарушения. Тогда что говорить об объектах, которые не проверяются годами и освобождены законом от проверок в течении трех лет с момента открытия, и приобретая продукцию вы рискуете своим здоровьем", - сказал он.

Между тем, отметил глава департамента, бутилированная вода должна быть не только безопасной, но и полезной, насыщенной полезными микро и макроэлементами - всего около 50 показателей.

Он также рассказал о том, что важно знать, покупая бутилированную воду.

"Зачастую информация на этикетке не соответствует истине. Выявить контрафакт очень сложно, но мы можем дать несколько советов. Так, на этикетке должна быть информация:

о категории воды: питьевая, столовая, лечебно-столовая, лечебная;

об источнике (водопровод, номер скважины), производителе с указанием адреса, химическом составе и регистрационных данных.Покупать воду следует только в крупных торговых центрах, или у проверенного производителя", - рассказал Байгабулов.

Выбирая питьевую воду, мы отдаем предпочтение магазинной бутилированной воде, считая воду из-под крана недостаточно качественной и полезной. Так ли это?

Зачастую мало чем отличаются друг от друга вода из-под крана и бутилированная вода, последняя даже оказывается хуже по качеству.

"Качество водопроводной воды соответствует всем санитарным правилам и нормам. Но важно отметить, что контроль воды из-под крана выше, чем той, что разливают в бутылки. Бутилированная вода проверяется на наличие кишечных бактерий раз в месяц или квартал, в то время как вода, поступающая через городской водопровод, исследуется на их наличие ежедневно", - отметил руководитель департамента.

Он рассказал, что иногда недобросовестные производители для анализа чаще всего предоставляют одну воду, а в бутылки разливают совершенно другую. Проконтролировать это очень сложно, остается только полагаться на совесть тех, кто эту воду предлагает для потребления.

Пластик или стекло?

В погоне за удешевлением производства, для разлива питьевой воды активно используется пластиковая тара, которая несет риск для здоровья человека. Рискованным может быть повторное использование пластиковых бутылок из-за вероятности активного размножения бактерий

При обычных условиях хранения, пластик почти не обменивается с водой химическими элементами. Но стоит его нагреться чуть выше комнатной температуры, начинается быстрое перемещение токсичных веществ в воду.

Некачественное сырье для производства пластиковых бутылок, нагревание и повторное использование вызывает попадание в воду различных вредных токсичных веществ и канцерогенов (Бисфенол А, фталаты и формальдегид).

Вода – это раствор микроэлементов и пить ее нужно из разных проверенных источников – очищенную, артезианскую, минеральную или воду розлитых в стеклянную тару – по принципу разнообразия.

Стекло химически стабильно и не вступает в реакцию с содержимым и продолжительнее держит прохладу. Стекло не требует постоянного лабораторного контроля на качество и безопасность.

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