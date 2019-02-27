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Нурсултан Назарбаев поручил выделить 120 млрд тенге на здравоохранение

Нужно обеспечить доступ к качественному здравоохранению.

Фото : Zakon.kz27 февраля 2019, 12:03

Президент Казахстана на XVIII Съезде Партии "Нур Отан" озвучил меры по улучшению качества медпомощи во всех регионах , передает Zakon.kz.

На это выделят 120 млрд тенге

– Нужно обеспечить доступ к качественному здравоохранению независимо от места проживания. Отечественной медицине, прежде всего, необходимо ориентироваться на профилактику и стимулирование здорового образа жизни. Расходы на службу общественного здравоохранения, первичную медико-санитарную помощь должны быть увеличены с 40% до 60% от общего объема финансирования здравоохранения. Это практика всех развитых стран. Надо приблизить медицину к населению. Поручаю дополнительно на развитие этой задачи выделить порядка 120 млрд тенге, - сказал Президент.

Немного ранее президент поручил поднять зарплату бюджетникам и озвучил меры по поддержки многодетных семей.

Оксана Скибан, Астана


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