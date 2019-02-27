Президент: Я хочу видеть как счастлив народ сегодня, а не завтра

Надо строить инфраструктуру, бизнес, социальную сферу - глава государства.

Глава государства, выступая на XVIII съезде партии "Нур Отан", рассказал о том, какой хочет видеть жизнь казахстанцев, передает Zakon.kz.

Он отметил, что необходимо строить инфраструктуру, бизнес, социальную сферу.

- Когда строим школу в районных центрах перспективных и селах, надо там же строить интернаты. Надо наши села превратить в точки роста. Вот китайцы развивали в селе промышленность, вплоть до электроники, стали там производить. Надо создавать какую-то работу в каждом селе, если будет работа - люди закрепятся. Для этого есть микрокредиты, есть Дорожные карты и так далее. Надо строить инфраструктуру, бизнес, социальную сферу, - сказал Президент.

Назарбаев поручил правительству разработать необходимые предложения.

- Поручаю правительству разработать предложения по этому направлению и выделить 90 млрд тенге в 2019-2021 годы. Нужно заняться улучшением налогового администрирования, например, таможенного. По нашим данным одни цифры получаются, по китайским – другие. Разнятся в миллиарды. Потому что никто толком там не знает... начинаешь спрашивать, какие-то начальники таможни держат. Какие начальники? Покажите их мне, возьмите за жабры и уголовное преследование создайте. Так мы сможем получить несколько сотен миллиардов тенге. Эти меры в ближайшие три года позволят получить в бюджет 1 трлн тенге. Представляете? Также нужно выделить из Нацфонда, плюс я выделяю 1 трлн 230 млрд тенге. 2 трлн 350 млрд тенге партия. "Нур Отан" запишите себе, давайте сделаем, чтобы каждая копейка дошла до людей, и чтобы мы сделали то, что я сейчас говорю, - уточнил он.

Кроме того, Назарбаев затронул тему чистой воды и газификации.

- Важнейшим приоритетом выступает обеспечение жителей чистой воды и газификации. На эти цели поручаю выделить 140 млрд тенге. Это получат области и должны заняться наведением порядка. Это нам позволит решить проблему в этой сфере для 2-2,10 млн наших граждан. На газификацию. Поручаю предусмотреть для этих целей порядка 920 млрд тенге на 2019-21 годы. Я хочу видеть как счастлив народ сегодня, а не завтра! - заключил Президент.

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