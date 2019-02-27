Назарбаев о трехъязычии: Не надо делать это топорно

Этот вопрос он поднял во время XVIII съезда партии "Нұр Отан".

Нурсултан Назарбаев высказался о системе обучения на трех языках, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос он поднял во время XVIII съезда партии "Нұр Отан".

-Реформы в образовании тоже нужно довести до логических результатов. Современные реалии требуют развития наших детей новым навыкам и компетенциям. Я говорил, что трехъязычие должно быть нормой. Наши дети – это дети планеты. Они учатся во всем мировом пространстве, в лучших вузах, они ездят туда, куда мы не ездили. Поэтому они должны наряду с казахским и русским языком владеть английским языком. Это важно. Но не надо делать это топорно, чтобы завтра же выложить, - сказал президент.

Он отметил необходимость в правильной подготовке кадров.

- Педагоги, владеющие английским языком, преподающие физику, математику и химию, это сколько надо его учить? А наше министерство поставило задачу уже завтра прямо взять и всем учителям начинать преподавать. Ну приглашают их на три месяца, обучают, кто математику на английском языке будет преподавать за три месяца обучения? А на это тратятся огромные деньги. Может быть, намного легче было бы пригласить учителей из-за рубежа и начинать учить. Поэтому эта задача остается. И МОН было в правильном направлении, и в отношении вузов вело правильную политику, но все должно быть разумно и разъяснено людям, для чего, когда и почему, - подчеркнул глава государства.

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