Сагинтаев вошел в состав нового политсовета партии "Нұр Отан"

На съезде партии был утвержден новый состав.

27 февраля во Дворце Независимости на съезде партии "Нұр Отан" был оглашен новый состав политического совета партии, передает Zakon.kz.

В состав нового политического совета партии вошли действующий премьер-министр Аскар Мамин и бывший глава кабинета министров Бакытжан Сагинтаев. Список озвучил секретарь партии Жумашев Каныбек.

Также в состав вошли: Зульфия Габидуллина, Наталья Годунова, сенатор Сергей Громов, Ахметжан Есимов, Бахыт Султанов, Бауыржан Байбек, Асет Исекешев, Дарига Назарбаева и многие другие.

Кроме того, был озвучен состав Бюро политсовета: Касым-Жомарт Токаев, Аскар Мамин, Асет Исекешев, Марат Тажин, Наталья Годунова, Бахыт Султанов, Бауыржан Байбек, Назарбаева Дарига, Маулен Ашимбаев и Александр Павлов.

Стоит отметить, что также был изменен устав партии.

- В соответствии с законом "О выборах", внесенные изменения требуют изменения нашего устава партии. Это является прерогативой съезда. Центральный аппарат выполнил определенную работу и в ней участвовали активно все региональные филиалы, некоторые предложения были учтены при разработке устава. Независимо от того, что у нас уровень средней зарплаты вырос, было решение об уменьшении размера взноса, - сказал депутат мажилиса парламента Нурлан Абдиров.

Он отметил, что изменения можно разделить на две части. Первое, предлагается наделить бюро политсовета партии полномочиями рассматривать актуальные социально-экономические и общественно-политические вопросы жизни республики; определять порядок формирования партийного кадрового резерва для выдвижения членов партии в составы политсоветов на должности политических, государственных служащих, а также в высшие и местные представительные органы; рассматривать вопросы прекращения членства в партии депутатов мажилиса парламента, а также отменять не соответствующие уставу решения нижестоящих партийных органов. Новые уточненные полномочия предлагается закрепить за конференцией филиала партии.

- Второй блок направлен на улучшение работы партии. Все предложенные предложения направлены на мобилизацию членов партии, на повышение эффективности и влияния партии в стране в целом. Реализация данных предложений будет обеспечивать высокорезультативную работу партии. Все эти предложения были детально обсуждены на региональных партийных форумах, а также на заседании политсовета партии, - заключил Абдиров.

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