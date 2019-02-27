В Туркестанской области после семейной ссоры 13-летняя девочка ушла из дома

Полицейские вернули домой бунтарку.

В Туркестанской области полицейские вернули пропавшую без вести девочку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации полиции, 26 февраля 2019 года в дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь, которая после семейной ссоры ушла из дома и до сих пор не вернулась.

- На розыск пропавшей 13-летней девочки ориентировали весь личный состав Шардаринского РОП и криминальной полиции ДП Туркестанской области. Провели провели кропотливую работу с целью установления ее местонахождения. Оперативники изучили круг знакомых и друзей пропавшей девочки. В результате розыскных мероприятий полицейские нашли 13-летнюю девочку у ее подруги. Пропавшую живой и здоровой вернули домой к родителям, - говорится в сообщении.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют родителям внимательнее относиться к своим детям, так как причинами пропажи детей могут быть халатное отношение к ребенку, недопонимание в семье и трудности переходного возраста.

Если Ваш ребенок пропал, то необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону "102", предоставив приметы и фотографии пропавшего - это поможет быстро найти ребенка. Ведь розыск несовершеннолетних, в отличие от взрослых, начинается сразу же в день обращения и время в этом случае имеет ключевое значение.

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