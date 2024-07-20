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В Туркестанской области сутки искали сбежавшую из дома девочку

полиция нашла девочку в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 09:58 Фото: ДП Туркестанской области
Полиция вернула матери 13-летнюю девочку, которая ушла из дома после ссоры из-за мобильного телефона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Туркестанской области, подросток расстроилась, потому что мама не купила ей мобильный телефон. По словам женщины, которая обратилась в правоохранительные органы с заявлением в 19:00, девочка ушла из дома в 12 часов дня и пропала. Самостоятельно ее найти не удалось.

Полицейские тут же приступили к розыску школьницы, проверили все возможные места, где могла быть девочка, опросили близких и друзей.

"Местонахождение девочки было установлено в течение суток. Ее нашли в парке, где она находилась с друзьями. Подросток объяснила свой побег тем, что мама не купила ей мобильный телефон. Выяснилось, что она ночевала у своих подруг".ДП Туркестанской области


С матерью и дочерью провели профилактическую беседу.

Ранее в горах Туркестанской области потерялись подростки. Утром 26 июня двое 16-летних ребят выехали в горы на поиски табуна и не вернулись. Они были найдены с помощью вертолета.

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