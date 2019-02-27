Какие выгоды принесло Казахстану членство в ЕАЭС – эксперт

Эксперт рассказал о геополитической ситуации в мире и необходимости дальнейшего развития ЕАЭС.

Какие экономические выгоды получил Казахстан в качестве государства-участника ЕАЭС, какие поставленные задачи уже удалось решить, и почему в современном мире столь важным является сотрудничество в региональных и субрегиональных структурах, журналисту Zakon.kz рассказал директор Института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, доктор исторических наук Булат Султанов.

По словам спикера, прежде всего, для того, чтобы стало понятно значение ЕАЭС для Казахстана, нужно оттолкнуться от общей ситуации в мире.

- Президент Нурсултан Назарбаев абсолютно верно считает, что международная напряженность усиливается в результате увеличения числа очагов конфликтов, а также усиления санкционных и торговых войн. И, по его мнению, в результате будет наблюдаться спад мировой экономики, усиливаться неравенство между государствами и усугубляться положение бедных и развивающихся стран. Как не раз отмечал глава государства, устоявшийся мировой порядок уходит в прошлое, и мы сейчас находимся в ситуации перехода от однополярного мира к многополярному. И по моему убеждению, в условиях сохраняющейся глобальной нестабильности ни одно государство в мире, даже такое сильное, как США не может успешно развиваться в одиночку. То есть Запад больше не обладает ведущей ролью в мировой экономике, а следовательно будет перераспределяться баланс сил в Евразии. Поэтому для нас сейчас очень важным является сотрудничество в региональных и субрегиональных структурах, в частности ЕАЭС, – объяснил эксперт.

Как отметил Булат Султанов в марте текущего года исполняется 5 лет с момента подписания договора о ЕАЭС и 25 лет самой идее Президента Нурсултана Назарбаева об евразийской интеграции. А потому стоит напомнить о том, что нам уже принесло членство в этой международной организации.

- Сегодня я смотрел данные Госкомстата и он дает следующую цифру. В январе-декабре 2018 года взаимная торговля РК со странами ЕАЭС составила 19 млрд 114,4 млн долларов. Это на 7,5% больше, чем в 2017 году. А внешнеторговый оборот Казахстана в январе-декабре 2018 года составил 93 млрд 489,7 млн. Но тоже вырос на 19,7%. То есть получается, что на товарооборот со странами ЕАЭС приходится 21% от всего внешнеторгового оборота РК. И я считаю, что это очень хороший показатель, учитывая, что в ЕАЭС входит всего лишь пять стран. Для сравнения – на Европейский союз (ЕС) приходится около 30% внешней торговли. И это при том, что ЕС объединяет 28 государств (с Великобританией). При этом в общем объеме торгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС, то есть указанных 19 млрд 114,4 млн долларов, на Российскую Федерацию (РФ) приходится 91,8%. Кроме того, сейчас мы говорим о том, что у ЕАЭС есть реальная возможность для партнерства с ЕС. Заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом. Прорабатываются аналогичные документы с Сербией и Израилем. К слову, когда у нас говорят о том, что мы проигрываем в ЕАЭС России, то россияне зачастую говорят об обратном. Так, что мнение здесь чисто субъективное, – продолжил Булат Султанов.

Если же говорить о ЕАЭС в целом, то уже сейчас удалось решить ряд задач, способствующих дальнейшему продвижению интеграции. Так вступил в силу договор о Таможенном Кодексе. Многие процессы происходят в электронной форме, что позволяет если не искоренить, то значительно снизить коррупцию на таможне, что является очень важным фактором для улучшения бизнес-климата в ЕАЭС.

Также с 1 января 2015 года функционирует единый рынок услуг в 43 секторах экономики. Формируется единый рынок труда для граждан всех государств, входящих в ЕАЭС. Установлены единые требования и условия для доходов и налогообложения физических лиц. На территории всех стран ЕАЭС установлены единые социальные условия медицинской помощи. В мае 2017 года запущен общий рынок лекарств и медицинских изделий. Завершается формирование общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, газа.

- То, что я сейчас назвал, говорит о преимуществах формирования единого безбарьерного экономического пространства. То есть нам нужно преодолеть недоинтеграцию. Потому, что в условиях современного международного процесса, который характеризуется переходом от однополярного мира к полицентричному, противоречия между странами Запада и развивающимися странами, к которым относятся почему-то не только Россия и Казахстан, но и Китай и Индия, будут усиливаться, – считает Булат Султанов.

Владимир Демидов

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