В Каире поезд сошел с рельсов. 24 погибших

Погибли и пострадали, в основном, люди, находившиеся на платформе.

Порядка двадцати человек погибли и более двадцати пострадали в результате пожара, возникшего в поезде на станции Рамсис в центре Каира, сообщил РИА новости источник в министерстве транспорта Египта.

По его словам, поезд столкнулся с каким-то препятствием при заходе на платформу 7 на вокзале Рамсис, в результате чего в локомотиве произошел взрыв и пожар. Погибли и пострадали, в основном, люди, находившиеся на платформе.

EGYPT: 24 dead, dozens injured in an explosion at a station in Cairo, Egypt pic.twitter.com/WMctq1vlJa — Khalid khi (@khalid_pk) 27 февраля 2019 г.

СМИ Египта сообщают о 24 погибших и пятидесяти раненых. Сообщается, что люди, в основном, отравились угарным газом из-за того, что в панике не могли покинуть платформу и здание вокзала.

Здание эвакуировано, движение поездов на станции приостановлено.

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