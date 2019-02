В Каире поезд сошел с рельсов. 24 погибших

Порядка двадцати человек погибли и более двадцати пострадали в результате пожара, возникшего в поезде на станции Рамсис в центре Каира, сообщил РИА новости источник в министерстве транспорта Египта.

По его словам, поезд столкнулся с каким-то препятствием при заходе на платформу 7 на вокзале Рамсис, в результате чего в локомотиве произошел взрыв и пожар. Погибли и пострадали, в основном, люди, находившиеся на платформе.

EGYPT: 24 dead, dozens injured in an explosion at a station in Cairo, Egypt pic.twitter.com/WMctq1vlJa

СМИ Египта сообщают о 24 погибших и пятидесяти раненых. Сообщается, что люди, в основном, отравились угарным газом из-за того, что в панике не могли покинуть платформу и здание вокзала.

#BREAKING: At least 24 dead and 50 injured after a train accident, causing a fire, at Ramses Station in #Cairo #Egypt. pic.twitter.com/SLvUzGEIvF