В Каире поезд сошел с рельсов. 24 погибших
Погибли и пострадали, в основном, люди, находившиеся на платформе.
Порядка двадцати человек погибли и более двадцати пострадали в результате пожара, возникшего в поезде на станции Рамсис в центре Каира, сообщил РИА новости источник в министерстве транспорта Египта.
По его словам, поезд столкнулся с каким-то препятствием при заходе на платформу 7 на вокзале Рамсис, в результате чего в локомотиве произошел взрыв и пожар. Погибли и пострадали, в основном, люди, находившиеся на платформе.
EGYPT: 24 dead, dozens injured in an explosion at a station in Cairo, Egypt pic.twitter.com/WMctq1vlJa— Khalid khi (@khalid_pk) 27 февраля 2019 г.
СМИ Египта сообщают о 24 погибших и пятидесяти раненых. Сообщается, что люди, в основном, отравились угарным газом из-за того, что в панике не могли покинуть платформу и здание вокзала.
#BREAKING: At least 24 dead and 50 injured after a train accident, causing a fire, at Ramses Station in #Cairo #Egypt. pic.twitter.com/SLvUzGEIvF— Æźź (@azz________) 27 февраля 2019 г.
Здание эвакуировано, движение поездов на станции приостановлено.
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