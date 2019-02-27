По мнению эксперта, в связи с изменяющейся ситуацией в мире, сейчас нужно активно расширять ЕАЭС и на Восток и на Запад.

О перспективах идеи Президента РК Нурсултана Назарбаева, который уже на протяжении многих лет призывает к созданию проекта "Большой Евразии". Как следует дальше развивать Казахстану международное сотрудничество в рамках ЕАЭС, и возможно ли создание евразийского рынка протяженностью от Лиссабона до Владивостока, с журналистом Zakon.kz побеседовал директор Института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, доктор исторических наук Булат Султанов.

Как отметил эксперт, прежде всего говоря о международном сотрудничестве с соседними государствами, мы должны исходить из того, что Казахстан находится в своего рода "треугольнике" между Россией, Китаем и Исламским миром. Поэтому для нас очень важно, как в современных условиях позиционирует себя Китай и Россия.

- К сожалению, США рассматривает Китай и Россию, как основных конкурентов. И даже в некоторых материалах, их вообще ставят в одну линейку с международными террористическими организациями. Сюда же относится Иран. И я думаю, что мы будем свидетелями дальнейшего обострения отношений между Западом и нашими соседями – Россией, Китаем, некоторыми исламскими странами, в том числе и Ираном. И некоторые российские эксперты считают, что сейчас происходят попытки заменить основные принципы международного права неким порядком, основанным на определенных правилах. То есть, исходя из политической конъюнктуры, будут изобретаться такие правила, которые будут использоваться, как инструмент для давления на неугодные государства. В частности, мы сейчас можем наблюдать это в Венесуэле. Но, в тоже время существующая реальность показывает, что подобные попытки навязать свою волю, проблематичны, потому что доля развитых стран в мировом ВВП уже опустилась ниже 50%. А к 2035 году снизиться до 1/3. То есть, глобальное управление, основанное только на западных ценностях, сейчас уже практически невозможно, – говорит эксперт.

Поэтому, по мнению спикера, сейчас Казахстану следует продолжать развивать экономическую интеграцию в рамках ЕАЭС и параллельно развивать кооперацию в рамках Центральной Азии. И при этом, мы конечно должны пытаться соблюсти баланс между Западом и Востоком.

- 17 февраля 2019 года завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. И, по ее итогам мы сейчас наблюдаем, что США, которые пытаются сохранить однополярный мир, сами разделены на две противоборствующие группы и внутри страны усиливается раскол между демократами и республиканцами. Более того усиливается раскол внутри самого Европейского Союза, а также усиливается линия раздела между США и ЕС. И в этих условиях мы должны находить ответы на возникающие глобальные и региональные проблемы. И если мы трезво и прагматично посмотрим на ситуацию в мире, то должны прежде всего, исходить из того, что Казахстан ни в коем не должен разрывать связи с Западом. Более того мы должны выступать за установление более тесных контактов с Европейским Союзом и за осуществлении проекта Президента Нурсултана Назарбаева "Большая Евразия". Президент России Владимир Путин называет этот проект "Большое Евразийское пространство". Но суть здесь одна – нам сейчас нужно активно расширять ЕАЭС и на Восток и на Запад, – считает эксперт.

Прежде всего, по словам Булата Султанова, идея "Большой Евразии", хороша тем, что мы должны будем создавать один общий рынок с ЕС, безвизовый режим и получать другие полезные "бонусы" предусмотренные в рамках экономической интеграции.

- Конечно, это можно назвать утопией, но я вам скажу, что сейчас сотрудничаю с группой крупных немецких бизнесменов и немецких политиков, и они выдвигает идею о создании евразийского рынка протяженностью от Лиссабона до Владивостока. Я считаю, что эта идея очень перспективная, и вполне согласуется с мыслью о том, что "безопасность в Европе невозможно обеспечить без безопасности в Азии", которая была высказана 2 декабря 2010 года в Астане на заседании ОБСЕ. Более того, в Берлине уже создана рабочая группа, которая так себя и назвала "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока". И они считают, что давно настало время для официального диалога между ЕС и ЕАЭС для того, чтобы урегулировать международную предпринимательскую торгово-экономическую деятельность с учетом интересов европейских партнеров. Они считают, что следует разделить политику и экономику, оставив политические лозунги политикам, а деловым людям дать возможность создать общий рынок ЕС и ЕАЭС с населением в 700 миллионов человек,– рассказал Булат Султанов.

По мнению спикера, логика немцев проста. Они понимают, что если противостояние между ЕС и Россией продолжиться, то они полностью потеряют российский рынок, а следом и рынок ЕАЭС. Тем более, что тут уже активизировались китайские, индийские и иранские бизнесмены. И они очень активно работают.

- И опять же чтобы не быть голословным приведу конкретные цифры. Положительно относятся к созданию единого пространства от Лиссабона до Владивостока 74% немецких компаний, которые заинтересованы в создании зоны свободной торговли от Алантики до Тихого океана. Это сообщил одному из крупнейших СМИ Германии председатель Восточного Комитета немецкой экономики. О том, что страны ЕС заинтересованы в создании такой зоны свободной торговли, говорил и президент российско-германской внешнеторговой палаты Раннер Зеле. Понятно, что США категорически против этого. Но в условиях когда мы наблюдаем рост так называемого экономического национализма, который именно Трамп больше всего проповедует, немцы опасаются того, что США, которые уже игнорируя международные договоры диктуют Европе свои условия. Например, могут повысит пошлины на ввоз немецких автомобилей в Америку. Это нанесет серьезный удар по немецкой экономике, – говорит эксперт.

В общем, по мнению спикера, сейчас мы являемся свидетелями роста экономического национализма. И в этих условиях весьма перспективной является идея Президента Нурсултана Назарбаева "Большая Евразия".

Владимир Демидов

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