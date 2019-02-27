"Дом дал трещину, погибли 20 человек": слухи о ЧП в Таразе опровергла полиция

Департамент полиции Жамбылской области призывает жителей региона не поддаваться панике, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В полиции Жамбылской области опровергли распространяющиеся в Интернете слухи, передает Zakon.kz.

- В настоящее время в мессенджерах и социальных сетях распространяются недостоверные сведения по инциденту, имевшему место сегодня утром в одном из микрорайонов Тараза. В частности, не соответствует действительности информация о том, что дом якобы дал трещину, а в результате взрыва погибли около 20 человек, - сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Согласно официальным источникам информации, в результате происшествия пострадали шесть человек, погибли три человека (две женщины и один мужчина). Из шести пострадавших госпитализированы три человека.

- Все остальные жители данного дома живы и здоровы, успешно эвакуировано более 300 человек. В связи с этим Департамент полиции Жамбылской области призывает жителей региона не поддаваться панике, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, - отметили в полиции.

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