Рейсовый автобус протаранил Subaru в Алматы

Машины вылетели с дороги на тротуар.

Сильное ДТП произошло рядом с железнодорожным вокзалом Алматы-1, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Subaru Forester двигался по улице Осипенко в западном направлении. В какой-то момент водитель повернул налево.

За автомобилем ехал рейсовый автобус. Его водитель, увидев, что Subaru поворачивает, не желая снижать скорость, попытался объехать автомобиль, но не рассчитал скорость. Автобус протаранил Subaru и не сумев сразу остановиться, протащил его по трассе. Машины вылетели с дороги на тротуар, остановил их только фонарный столб, к которому автобус прижал Subaru.

Водитель Subaru в тяжелом состоянии был госпитализирован. Из троих пострадавших пассажиров автобуса госпитализировали одного.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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