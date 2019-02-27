Аида Балаева объяснила, как будет определяться порядок выплат бюджетникам

Новый член политсовета "Нұр Отана" обещает оправдать высокое доверие однопартийцев.

Сегодня для меня знаменательный день! Меня избрали в политсовет партии "Нұр Отан"! От первого лица хочу рассказать об основных тезисах доклада Главы государства на съезде Партии, - написала Аида Балаева на своей странице в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Новый член политсовета согласна с Главой государства, что сегодняшний съезд дает старт новому этапу в развитии страны.

- Фактически сегодня была представлена новая социальная доктрина. Ее главный приоритет – это повышение качества жизни и поддержка мало обеспеченных слоев населения. Меня очень обрадовало, что самые важные социальные инициативы получат реализацию уже в этом году, - пишет Аида Балаева.



По поручению Главы государства уже с первого июля текущего года будет повышена заработная плата:

- на 30% низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы (это средний медицинский персонал: санитарные работники, медсестры;лаборанты, технический персонал и др.);

- в среднем на 25% низовым работникам исполнительных органов, которые работают непосредственно с гражданами.

На эти цели будет выделено порядка 980 миллиардов тенге. Аида Балаева ссылается на то, что многим непонятно, как определяется порядок выплат и пытается его объяснить.

В настоящее время адресная социальная помощь оказывается тем гражданам, чей среднедушевой доход ниже установленной черты бедности – 14,8 тыс. тенге или 50% прожиточного минимума. По поручению Главы государства черта бедности повысится до 70% от прожиточного минимума или составит 20,8 тыс. тенге. Это значит, что каждому ребенку из числа получателей адресной социальной помощи будет начисляться 20,8 тыс. тенге. Сегодня многодетной считается семья, воспитывающая четырех и более детей. Если в многодетной семье четверо детей, значит общая сумма пособия составит 83 тыс. тенге. А если мама сидит дома, то прибавляется и ее адресная социальная помощь. Общий доход такой семьи составит около 103 тыс. тенге. Кроме того, на 30% будет повышено пособие родителям, опекунам и семьям,воспитывающим детей-инвалидов.

Отдельно упоминается об инициативе строительства 40 тысяч арендных квартир специально для малообеспеченных семей.

- Через систему жилстройсбережений будет разработан льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3% годовых. Думаю, это важный шаг в решении проблемы обеспечения жильем малообеспеченных семей. К этой работе подключатся все регионы, внедряя новые стандарты качества жизни: строительство арендного жилья, развитие сети современных местных дорог,газификация, доступность питьевой воды.

Если раньше главное внимание уделялось строительству автобанов и дорог республиканского значения, то сейчас будет активно развиваться сеть автодорог межобластного и районного уровней. Это должно качественно изменить уровень транспортного сообщения внутри областей и значительно повысит комфорт передвижения в ежедневных поездках граждан.

В конечном итоге это отразится на экономике и развитии регионов. - заключает новый член политсовета "Нұр Отан".

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