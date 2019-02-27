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Касым-Жомарт Токаев прокомментировал социальную доктрину Президента

Доктрина укрепит единство нации и ее уверенность в завтрашнем дне.

Фото : Twitter27 февраля 2019, 22:58

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев считает, что социальная доктрина Президента откроет новую страницу в истории казахской государственности, сообщает Zakon.kz.

Доктрина даст мощный импульс развитию страны, внесет серьезный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН, укрепит единство нации и ее уверенность в завтрашнем дне! Алга, КЗ! – написал в своем twitter спикер верхней палаты.


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