Касым-Жомарт Токаев прокомментировал социальную доктрину Президента
Доктрина укрепит единство нации и ее уверенность в завтрашнем дне.
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев считает, что социальная доктрина Президента откроет новую страницу в истории казахской государственности, сообщает Zakon.kz.
Социальная доктрина Президента Н. Назарбаева откроет новую страницу в истории казахской государственности, даст мощный импульс развитию страны, внесет серьезный вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН, укрепит единство нации и ее уверенность в завтрашнем дне! Алга, КЗ!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 февраля 2019 г.
Доктрина даст мощный импульс развитию страны, внесет серьезный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН, укрепит единство нации и ее уверенность в завтрашнем дне! Алга, КЗ! – написал в своем twitter спикер верхней палаты.
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