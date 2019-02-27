Касым-Жомарт Токаев прокомментировал социальную доктрину Президента

Доктрина укрепит единство нации и ее уверенность в завтрашнем дне.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев считает, что социальная доктрина Президента откроет новую страницу в истории казахской государственности, сообщает Zakon.kz.

Социальная доктрина Президента Н. Назарбаева откроет новую страницу в истории казахской государственности, даст мощный импульс развитию страны, внесет серьезный вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН, укрепит единство нации и ее уверенность в завтрашнем дне! Алга, КЗ! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 февраля 2019 г.

Доктрина даст мощный импульс развитию страны, внесет серьезный вклад в достижение целей устойчивого развития ООН, укрепит единство нации и ее уверенность в завтрашнем дне! Алга, КЗ! – написал в своем twitter спикер верхней палаты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!