Казахстан ввел запрет на вывоз макулатуры и необработанных шкур КРС
Запрет на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов введен на два года.
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК подписал приказ от 19 февраля 2019 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов, необработанных шкур крупного рогатого скота", передает Zakon.kz.
Как следует из документа, запрет на вывоз с территории РК введен в соответствии с законом "О регулировании торговой деятельности", Договора о Евразийском экономическом союзе:
- сроком на два года регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов;
- сроком на шесть месяцев необработанных шкур крупного рогатого скота.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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