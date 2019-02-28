Расходы Нацфонда в январе превысили доходы на 145 миллиардов тенге

95% всех доходов фонда приходится на прямые налоги предприятий нефтяного сектора.

На конец января 2019 года средства Национального фонда РК составили 25,2 трлн тенге, увеличившись за год на 10,8%. При этом по сравнению с прошлым месяцем средства Нацфонда снизились на незначительные 0,6%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, основной причиной снижения стало значительное превышение расходов фонда над доходами — на 144,8 млрд тенге.

В аналогичном периоде годом ранее средства Нацфонда снизились на 7,8% за год. За последние годы наибольший прирост средств Нацфонда в соответствующем периоде пришёлся на 2016-й: плюс 28,8% за год.



По итогам января текущего года поступления в Нацфонд увеличились на 25,2% за год и достигли 115,4 млрд тенге. Для сравнения: в аналогичном периоде 2018 года доходы снизились на 74,5% за год и составляли 92,2 млрд тенге. За последние годы наибольшая сумма доходов в соответствующем периоде наблюдалась в 2017 году: 361,2 млрд тенге.

Основной источник доходов Нацфонда за январь — прямые налоги от предприятий нефтяного сектора: 109,3 млрд тг, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (89,1 млрд тг). Удельный вес налогов составил 94,7% от общей суммы поступлений.

Поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, составили 4,6 млрд тенге, или 4% от суммы доходов.

Другие поступления — от операций, осуществляемых предприятиями нефтяного сектора, и от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения — достигли 1,5 млрд тенге и 32,6 млн тенге соответственно.

Согласно докладу министра финансов РК А. Смаилова, за отчетный 2018 год по всем уровням бюджета план по доходам был перевыполнен: консолидированный бюджет — на 102,6%; нацфонд — на 102,3%; республиканский бюджет — на 102,3%; местные бюджеты — на 102,8%.



Расходы Нацфонда за первый месяц 2019 года составили 260,3 млрд тенге, снизившись на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За январь 2018 года расходы составили 420,3 млрд тенге, показав увеличение более чем в 5 раз за год.

Почти вся сумма расходов пришлась на гарантированные трансферты: 260 млрд тг (годом ранее — 420 млрд тг). Покрытие расходов, связанных с управлением фондом и проведением ежегодного внешнего аудита, составило 255,3 млн тг (годом ранее — 315,4 млн тг).

В 2019 году в РК планируется открытие фонда прямых инвестиций "Казахстанский инвестиционный фонд развития". Об этом говорится в проекте Указа Президента РК "О некоторых мерах по повышению конкурентоспособности национальной экономики" от 24 января 2019 года. По указу президента на данный проект будет выделен целевой трансферт из Нацфонда в размере 370 млрд тенге. Основной целью деятельности управляющей компании станет привлечение инвестиций в экономику республики.

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