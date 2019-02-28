Зеленский пообещал посадить в тюрьму Порошенко

Поводом для угроз в адрес президента стала отмена Конституционным судом Украины уголовного наказания для чиновников за так называемое незаконное обогащение.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом говорится на странице "Команда Зеленского" в Facebook, передает "Российская газета".

Поводом для угроз в адрес президента стала отмена Конституционным судом Украины уголовного наказания для чиновников за так называемое незаконное обогащение, что вызвало большое возмущение на Украине. Принятие этого закона, в частности, было одним из условий сотрудничества Киева с Международным валютным фондом.

"Сегодняшняя власть походя решила забрать с собой все украденное у народа. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!", - написал Зеленский и его соратники. В последней фразе дается явный намек на Петра Порошенко, выступающего под лозунгом "Кандидатов много, президент один".

Этой смелой записи предшествовало сообщение о встрече кандидата Зеленского с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и послом Мари Йованович. В отчете о встрече Зеленский рассыпался в комплиментах американцам и сообщил, что в ходе встречи стороны "достигли полного взаимопонимания по всем вопросам".

Владимир Александрович Зеленский - украинский шоумен, политический деятель, артист, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии "Квартал-95", продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010—2012).

31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового года Владимир Зеленский на телеканале "1+1" обратился к украинцам, где заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины. При этом ради этого события на более позднее время было передвинуто традиционное поздравление президента Украины Петра Порошенко (последующие заявления Зеленского о технической ошибке опровергались пресс-службой "1+1", позиционировавшей произошедшее как осознанный шаг канала).

21 января 2019 года партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты. В вышедшем в тот же день интервью в "Украинской правде" Зеленский заявил, что в случае победы на президентских выборах он будет договариваться о прекращении огня в Донбассе. Как отмечает издание: "Команда Зеленского ведет нестандартную президентскую кампанию, которая напоминает не политический процесс, а шоу общенационального масштаба. Их идея заключается в том, чтобы освещать избирательную гонку чуть ли не в прямом эфире в соцсетях и в формате видео-блога, который начнет выходить уже в феврале".

В конце января 2019 года Зеленский впервые вышел на первое место в некоторых предвыборных опросах. По данным опроса трёх социологических компаний (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова), у Владимира Зеленского 23 % голосов избирателей, у Порошенко — 16,4 %, у Тимошенко — 15,7 %. По данным опроса группы "Рейтинг", у Владимира Зеленского 21,9 % голосов респондентов, у Тимошенко — 19,2 %, у Порошенко — 14,8 %. В опросе фонда "Украинская политика", проведённого совместно с исследовательской группой Института маркетинга, у Зеленского 18,5 %, у Тимошенко — 17,1%, у Порошенко — 16,9%. В начале февраля рейтинг Зеленского вырос до 26,9% в опросе Киевского международного института социологии и до 28% в опросе Greenberg Quinlan Rosner Reseach.

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